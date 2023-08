Speler die nooit doorbrak bij PSV gaat Eindhovenaren doorverkoopbedrag opleveren

PSV gaat een kleine vergoeding krijgen als Gianluca Scamacca een transfer maakt naar Internazionale. De Italiaanse spits van West Ham United, die in Eindhoven vrijwel niets heeft laten zien, staat voor een mooie overstap naar de Serie A-topclub. Fabrizio Romano meldt dat Scamacca voor zo’n twintig miljoen euro kan verkassen. Rik Elfrink vult de transferspecialist aan met fijne informatie richting de PSV-fans.

De PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad weet dat de ploeg van Peter Bosz 200.000 euro krijgt als de transfer daadwerkelijk plaats gaat vinden. De journalist vertelt dat PSV eerder nog enkele miljoenen verdiende aan een transfer van Scamacca, maar dat gaat niet nog een keer gebeuren.

Scamacca kon zoals gezegd in Eindhoven geen potten breken. Een jaar of twee later kwam hij ook nog acht keer uit voor PEC Zwolle in de Eredivisie, maar ook dat liep uit op een mislukte samenwerking. Bij Ascoli in de Serie B kon Scamacca voor het eerst een succesvol seizoen noteren. De spits maakte toen negen doelpunten en verdiende daarmee een transfer naar Serie A-club Genoa.

Sindsdien is het hard gegaan met de carrière van Scamacca, want ook bij Genoa deed de Italiaan het prima en daardoor mocht hij het eindelijk gaan laten zien bij Sassuolo. Na zestien doelpunten in één seizoen wist West Ham United genoeg en lijfde de aanvaller in. Romano meldt maandagavond dat Inter nu een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de spits. Mocht de transfer daadwerkelijk plaatsvinden, krijgt PSV wat extra geld beschikbaar die het wellicht nodig heeft om spelers naar Eindhoven te halen.