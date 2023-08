Steijn heeft geen prioriteit bij het halen van 'nummer tien' en komt met Kudus-nieuws

Maurice Steijn geeft bij Ajax aan dat er momenteel geen prioriteit ligt bij het aantrekken van een nieuwe aanvallende middenvelder. De Haagse oefenmeester vindt dat hij bij de Amsterdammers momenteel voldoende spelers tot zijn beschikking heeft die op die positie uit de voeten kunnen. Daarnaast kan Mohammed Kudus zaterdagavond in actie komen tegen Heracles Almelo.

"Het heeft nu niet de prioriteit", geeft de nieuwe oefenmeester van Ajax aan in aanloop naar het competitieduel met Heracles Almelo. "We hebben Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Kudus en Davy Klaassen die daar kunnen spelen. De geruchten rondom een vertrek van Kudus werd steeds groter, daar ga je dan wel op voorsorteren. Maar op dit moment is Kudus nog speler van Ajax en is die positie prima bezet, met uitzondering dat Berghuis drie wedstrijden is geschorst, dat is het enige", aldus Steijn.

Eerder in deze transferperiode werd Ajax nog nadrukkelijk gelinkt aan de Armeense aanvallende middenvelder Eduard Spertsyan, maar hij lijkt niet te komen. Er heerst binnen Ajax te veel verdeeldheid over zijn komst, aangezien Spertsyan momenteel onder contract staat bij een Russische club, FK Krasnodar. Mogelijk wordt Ajax later in deze transferwindow nog concreet voor een andere aanvallende middenvelder, maar daarvoor lijkt eerst iemand te moeten vertrekken.

Kudus inzetbaar

Op de persconferentie ging Steijn ook in op de geruchten rondom Kudus, die in de belangstelling van Brighton & Hove Albion zou staan: "Kudus kan morgen spelen. Er gebeurde van alles om hem heen, maar uiteindelijk gebeurde er niets concreets. Ik ben enorm blij dat hij morgen bij ons is", zegt Steijn, die aangaf dat nieuwkomer Carlos Forbs vanaf de reservebank zal beginnen. Branco van den Boomen en Jakov Medic zullen aan de aftrap verschijnen.