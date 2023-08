Steven Bergwijn geïrriteerd: 'Heb die vraag al drieduizend keer gekregen'

Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn heeft tijdens de persconferentie na afloop van het teleurstellende gelijkspel tegen Excelsior geïrriteerd gereageerd op de 'zoveelste' vraag op zijn aanvoerderschap. De aanvaller maakt zich aan de andere kant geen zorgen over het resultaat waarmee hij en zijn teamgenoten terugkeerden naar Amsterdam.

"Iedereen is gewoon teleurgesteld", gaf Bergwijn toe. "Ik denk gewoon, als we in een eerder stadium dit Excelsior en de kansen afmaken, dan is het gewoon een heel andere wedstrijd." Daarbij moet het, net als zijn trainer Maurice Steijn eerder al aangaf, zowel voorin als achterin beter. "Er is totaal geen reden tot paniek, we moeten gewoon dicht bij elkaar blijven. Wat ik zeg: als we vandaag scherper zijn in de afronding én het verdedigen dan denk ik dat je deze wedstrijd makkelijk kan winnen."

Tot slot kreeg Bergwijn - niet voor het eerst - de vraag hoe het aanvoerderschap hem bevalt. "Het verandert niet heel veel", begint hij zijn antwoord, "alleen vanuit jullie heb ik die vraag al drieduizend keer gekregen", voegt hij daar licht geïrriteerd aan toe.

Bekijk de hele persconferentie van aanvoerder Steven Bergwijn op het Youtube-kanaal van FCUpdate, waarin de speler onder meer ingaat op de komst van Chuba Akpom en Anton Gaaei, die zaterdag nog niet speelgerechtigd waren.