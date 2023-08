Steven Bergwijn moet het antwoord schuldig blijven: 'Ik zou het echt niet weten'

Steven Bergwijn heeft nog geen idee wie de tweede en derde aanvoerder van Ajax worden. Vorig jaar was die eer weggelegd voor Edson Álvarez en Davy Klaassen, maar volgens de nieuwe captain van de Amsterdammers heeft trainer Maurice Steijn daarover nog geen beslissing genomen.

De Telegraaf schreef dinsdagmorgen al dat Steijn in een ‘later stadium’ zijn tweede en derde aanvoerder zal benoemen. Bergwijn werd tijdens de live-uitzending van ESPN van de Open Dag in de Johan Cruijff ArenA er desondanks naar gevraagd. “Wie de tweede en derde aanvoerder zijn? Dat zou ik echt niet weten. Volgens mij is dat nog niet bekend”, vertelde de kersverse aanvoerder. Álvarez, die vorig seizoen één van de aanvoerders was, vloog dinsdag naar Engeland om zijn transfer naar West Ham United af te ronden. Klaassen overweegt een transfer, weet De Telegraaf.

Uitblijven versterkingen

Artikel gaat verder onder video

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax bevestigde in de Johan Cruijff ArenA dat de supporters de komende tijd nog het een en ander mogen verwachten. Het is een publiek geheim dat Ajax zich nog wil versterken in de verdediging, op het middenveld én in de voorhoede. Hoewel de eerste competitiewedstrijd over een paar dagen op het programma staat en de selectie nog lang niet compleet is, maakt Bergwijn zich geen zorgen. “Dat is niet aan mij, dat is aan Sven. Wij moeten het gewoon doen met de groep die er is. Ik denk dat we een goede groep hebben en dat we bij vlagen heel goed voetbal hebben laten zien, vooral in de eerste helft tegen Dortmund.”

Ajax verloor de generale repetitie voor de competitiestart afgelopen zondag met 3-1 van de nummer twee van Duitsland. De ploeg van Steijn opent het nieuwe Eredivisieseizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De aftrap is om 20.00 uur.