Supporters van Benfica reageren enthousiast op tweet van ESPN over Santiago Giménez

Hoewel Santiago Giménez zijn contract bij Feyenoord heeft verlengd, kan de spits een vertrek nog niet honderd procent uitsluiten. Hij beseft dat de voetballerij onvoorspelbaar is en dat er zomaar een club met een bedrag kan langskomen waar Feyenoord geen 'nee' tegen kan zeggen. Als het aan hemzelf ligt, blijft hij bij Feyenoord.

"Ja, alles kan gebeuren in het voetbal. De ene dag ben je hier, de andere dag daar. Het hangt meer van de clubs af dan van de speler. Er kan een partij komen met een aanbod dat niet te weigeren is. Je weet het nooit", aldus Giménez bij ESPN. Zelf is hij gelukkig in Rotterdam. "Ik ben de club dankbaar. Ondanks dat ik nog een contract had hebben ze besloten mij een beter contract te geven. Dit is de club die de deuren heeft geopend voor mij."

"Het is mijn eerste club in Europa. Ik word elke dag verliefder op dit team en de mensen die mij op een geweldige manier hebben ontvangen. Elk weekend steunen ze ons weer. Ondanks dat we verloren kregen we toch een applaus tegen PSV. De mensen hier zijn indrukwekkend. Deze club is echt geweldig", concludeert de Mexicaan.

Hoewel hij dus aangeeft bij Feyenoord te willen blijven, worden zijn uitspraken over de kans op een vertrek wel opgepikt in Portugal. "Attentie, Benfica", schrijft het Portugese Notícias ao Minuto bijvoorbeeld in een artikel over de uitspraken. Ook op Twitter reageren meerdere Portugese supporters van Benfica enthousiast op de tweet waarin ESPN het interview deelt. Benfica ziet in Giménez een potentiële opvolger van Gonçalo Ramos, die op weg is naar Paris Saint-Germain.