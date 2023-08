'Sven Mislintat moet vrezen: twee nieuwe, vermogende clubs melden zich voor Ajax-doelwit Josip Sutalo'

Ajax ondervindt nog meer concurrentie in de strijd om de handtekening van Josip Sutalo. De centrale verdediger van Dinamo Zagreb wordt volgens Germanijak ook begeerd door Nottingham Forest en West Ham United. Eerder werd bekend dat Napoli en Fiorentina Sutalo op de korrel hebben.

In Amsterdam zit men al geruime tijd achter Sutalo aan. De fysiek sterke verdediger is bij Ajax in beeld als vervanger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber. Directeur Sven Mislintat vloog deze week naar Kroatië, waar hij een gesprek van 2,5 uur voerde met de clubleiding van Dinamo Zagreb over een mogelijke transfer van Sutalo. Een akkoord werd toen niet gesloten.

Dat komt omdat er nog een ruim verschil tussen vraag en aanbod is. Ajax zou een bod van rond de twintig miljoen euro hebben uitgebracht op Sutalo, terwijl Dinamo Zagreb een vraagprijs van minstens 25 miljoen hanteert. Nottingham Forest en West Ham United, twee Engelse clubs met een flink transferbudget, zouden van plan zijn ongeveer hetzelfde te bieden als Ajax.

Germanijak schrijft dat er ook aanwijzingen zijn dat een Duitse club binnenkort een bod gaat uitbrengen op Sutalo. Ajax zou echter nog altijd in pole position liggen om de centrale verdediger over te nemen van Dinamo Zagreb. De Kroatische club wil Sutalo op z'n vroegst pas verkopen na het tweeluik met AEK Athene in de derde voorronde van de Champions League. De return wordt op 15 augustus gespeeld.