Sven Mislintat over keuze voor Ajax: 'Hij heeft daar een belangrijke rol in gespeeld'

Sven Mislintat heeft zich in een interview over Ajax lovend uitgelaten over Edwin van der Sar. De technisch directeur vertelde in een uitgebreid gesprek met Kicker over zijn eerste maanden in dienst van de Amsterdammers. Daarbij was volgens Mislintat een hoofdrol voor Van der Sar.

Op 19 mei 2023 werd Mislintat aangesteld als technisch directeur van Ajax. Hij werd de opvolger van Marc Overmars, die in februari 2022 op was gestapt. De aanwezigheid van Van der Sar was belangrijk voor Mislintat. "Edwin heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn beslissing om naar Ajax te komen. Hij is een fijn mens en een geweldige CEO. Ik zal hem altijd dankbaar zijn voor het feit dat hij in mij geloofde. Hij vertrouwde mij deze belangrijke baan toe."

De samenwerking tussen Mislintat en Van der Sar was uiteindelijk van korte duur. De algemeen directeur besloot op 30 mei 2023 te stoppen bij de club waar hij elf jaar in diverse functies werkte. Eerder deze zomer werd hij op vakantie getroffen door een hersenbloeding. "Ik had graag langer met hem samengewerkt. Het bericht over zijn hersenbloeding was een grote schok voor mij. Ik ben blij dat hij gelukkig weer de oude wordt", aldus Mislintat over zijn oud-collega.