Sven Mislintat verklapt dat Josip Sutalo mogelijk op andere positie wordt gebruikt bij Ajax

Sven Mislintat is maar wat blij dat het Ajax is gelukt Josip Sutalo binnen te halen. Na lange onderhandelingen met Dinamo Zagreb werd de 23-jarige centrale verdediger maandag gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA. "Als dit geen echte Ajax-verdediger is, wie dan wel?", vraagt de directeur voetbalzaken zich hardop af voor de camera van Ajax TV.

"Het duurde lang om hem binnen te halen", erkent Mislintat. "Het waren respectvolle gesprekken tussen twee prestigieuze clubs. Al sinds lange tijd. Alle betrokken partijen hebben er alles aan gedaan. Zeker gezien de lastige situatie waarin Dinamo Zagreb zat met het spelen van de voorrondes van de Champions League, waar zij hem nog voor nodig hadden. Je kunt je voorstellen dat als je zo lang wacht, je hoopt dat hij niet geblesseerd raakt. We zijn heel blij dat het allemaal gelukt is en we vandaag kunnen zeggen: it's a done deal."

In de Amsterdamse zoektocht naar een centrale verdediger stond Sutalo bovenaan het wensenlijstje. "Hij is een geweldige speler voor Ajax en ook Europees gezien staat hij er goed op. Zoals eerder gezegd, moest hij nog wedstrijden spelen met zijn vorige club waar we het onderling over eens waren. Daarnaast is er ook altijd een kans dat andere clubs de speler graag willen hebben. Er zijn twee clubs geweest en zelfs een club uit de Premier League, maar hij wilde alleen maar naar Ajax. Dit is voor de club een fijn signaal en zegt ook iets over zijn karakter."

Met Sutalo haalt Ajax volgens Mislintat een verdediger binnen die altijd kalm blijft. "Voetbal is een spel waarin fouten worden gemaakt, dan blijft hij rustig doorspelen. Hij is precies wat we zoeken om onze verdediging te versterken. Hij is een echte leider en baas achterin. Hij is een hele complete centrale verdediger. Hij kan goed verdedigen, heeft snelheid, hij is zo goed als tweebenig, kan opbouwen."

Ajax heeft Sutalo als rechter centrale verdediger binnengehaald, maar Mislintat sluit niet uit dat Maurice Steijn de aanwinst links in het centrum posteert. "Hij kan op beide posities centraal achterin spelen en kan dus zowel met Hato of Medic samenspelen. Dat geeft ons veel opties. Als je kijkt naar zijn profiel, dan is hij een complete centrale verdediger."