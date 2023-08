Te Kloese etaleert klasse en onderhandelt transfersom voor Feyenoord onder de marktwaarde

Feyenoord gaat Bart Nieuwkoop (27) spoedig terughalen naar De Kuip. De Rotterdammers betalen daarbij niet de eerder gecommuniceerde 3,5 miljoen euro, maar slechts twee miljoen euro. Dat loopt maximaal nog met 500.000 euro op afhankelijk van de bonussen.

Dat schrijft De Telegraaf donderdagochtend althans. Daarmee heeft Feyenoord bijna de goedkoopste zomeraanwinst te pakken. Alleen Timon Wellenreuther en Thomas van den Belt werden voor een kleiner bedrag overgenomen door de Rotterdammers. Thomas Beelen, Calvin Stengs, Ramiz Zerrouki en Ayase Ueda waren allen veel duurder dan de door Feyenoord opgeleide back.

Artikel gaat verder onder video

Dat Nieuwkoop voor een appel en een ei op te pikken is bij Union Saint-Gillis heeft te maken met het in 2024 aflopende contract van de rechtsback. Mocht Feyenoord hem in de toekomst nog doorverkopen, moet het wel een percentage van dat bedrag afstaan aan de huidige koploper van de Jupiler Pro League. "De marktwaarde van Nieuwkoop lag rond de 3,5 miljoen euro, maar Dennis te Kloese heeft in zijn rol als ’technisch directeur’ de prijs kunnen bepalen op twee miljoen euro", aldus De Telegraaf.

In de voorbereiding speelde Feyenoord tegen Union Saint-Gillis en destijds liet Nieuwkoop al weten open te staan voor een terugkeer in De Kuip. Aan de rechterkant moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Marcus Pedersen, al kan ook Lutsharel Geertruida – die voorlopig toch níet vertrekt bij Feyenoord – daar nog uit de voeten.