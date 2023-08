Ten Hag legt uit waarom hij Van de Beek buiten de wedstrijdselectie van Manchester United liet

Donny van de Beek gaat deze zomer vertrekken bij Manchester United. De Nederlandse middenvelder werd al gelinkt aan Real Sociedad en eerder Ajax, zonder dat het concreet werd. En dát er iets rondom hem speelt, klopt. Erik ten Hag heeft zijn aanstaande vertrek namelijk bevestigd.

Van de Beek zat zaterdag net als een week eerder tegen Wolverhampton Wanderers niet bij de selectie van Manchester United, terwijl hij in de voorbereiding behoorlijk wat speeltijd kreeg en scoorde. “We hebben alleen spelers nodig die met hun hoofd volledig bij Manchester United zijn. Deze spelers zijn op zoek naar wat nieuws”, doelde Ten Hag op Van de Beek en Brandon Williams.

De Nederlandse coach voegde er wel aan toe dat hij tevreden is over de inzet van het duo, maar aangezien ze niet bij de selectie zitten, is de kans klein dat ze het seizoen volmaken op Old Trafford. De middenvelder maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Manchester United, maar heeft daar mede door blessureleed geen potten kunnen breken. Ook onder Ten Hag, die hij al bekende van zijn periode in Amsterdam, komt Van de Beek er niet aan te pas.

Mogelijk komt er nog een vervanger voor Van de Beek, want transferspecialist Fabrizio Romano kwam zaterdagavond met het bericht dat de club nog kijkt naar een nieuwe middenvelder op de transfermarkt. Volgens journalist heeft dat zeker ‘prioriteit’ en dat zal na de nederlaag bij Tottenham Hotspur niet minder zijn geworden.