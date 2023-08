Fabrizio Romano: Ajax is akkoord en laat aanvaller gaan voor 15,5 + 2 miljoen

Ajax heeft een akkoord bereikt met Burnley over een verhuur van Mohamed Daramy met een verplichte optie tot koop, zo melden The Athletic en Fabrizio Romano. Volgens journalist Romano gaat het om 15,5 miljoen euro plus 2 miljoen aan bonussen en tien procent doorverkooppercentage. Daramy moet nog wel persoonlijk rond komen met de Premier League-club. Er zou ook interesse uit Frankrijk zijn in de Deen.

Daramy maakte in augustus 2021 voor twaalf miljoen euro de overstap van Kopenhagen naar Ajax, maar beleefde een teleurstellend debuutseizoen met slechts negen duels in de Eredivisie. Daarom mocht hij het afgelopen seizoen doorbrengen bij Kopenhagen. Zijn contract bij Ajax loopt nog drie jaar door. Met een transfersom van maximaal 17,5 miljoen euro zou Ajax een aanzienlijke winst maken op de Deen. De structuur van huur met een verplichte koopoptie zou omwille van Financial Fair Play-regels zijn bedacht.

De waarde van Daramy wordt door FootballTransfers geschat op 11 miljoen euro. Eerder speculeerde het Deense Tipsbladet dat Kopenhagen met een bod tussen de 10 en 13,5 miljoen euro moest komen om de huurling definitief te kunnen strikken. Maar de transfersom lijkt dus een stuk hoger uit te vallen. De vraag is nu alleen nog of Daramy een persoonlijk akkoord weet te bereiken met Burnley.