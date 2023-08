Thomas Tuchel schaamt zich kapot voor optreden Bayern München: 'Het spijt me voor Kane'

Bayern München pakte zaterdagmorgen groots uit met de komst van Harry Kane, maar diens debuut liep uit op een fiasco. De ploeg van trainer Thomas Tuchel werd zaterdagavond in de eigen Allianz ArenA naar de slachtbank geleid door RB Leipzig. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Bundesliga, waar Xavi Simons een sterke indruk maakte, zegevierde met 0-3 en legde daarmee beslag op de eerste prijs. Tuchel verontschuldigde zich na afloop richting Kane.

Het was misschien wel de grootste transfersoap van deze zomer. Bayern München zat al weken, zo niet maanden achter Kane aan. De Engelsman stond bovenaan de lijst om de nieuwe aanvalsleider te worden van de recordkampioen van Duitsland. Tottenham Hotspur was echter niet bereid zomaar mee te werken aan een vertrek van z’n sterspeler. Hoewel Kane in Noord-Londen in het bezit was van een aflopend contract, moest Bayern München de absolute hoofdprijs betalen. Eind deze week bereikten de partijen dan eindelijk een akkoord. Der Rekordmeister betaalt meer dan honderd miljoen euro voor Kane, die in Duitsland op jacht gaat naar zijn eerste hoofdprijs.

Het was wat geweest als de topschutter in zijn eerste officiële wedstrijd voor Bayern München meteen een prijs had gewonnen. Zo’n feest werd het zaterdagavond echter niet. Kane begon tegen RB Leipzig op de bank, maar verscheen al vroeg in de tweede helft binnen de lijnen. Hij slaagde er echter niet in een pijnlijke nederlaag te voorkomen. Volgens Tuchel treft de recordaankoop echter geen blaam. “Ik ben geschokt en enorm teleurgesteld. Het spijt me voor Kane. Hij denkt waarschijnlijk dat we hier al vier weken niet getraind hebben”, zei de oefenmeester na het laatste fluitsignaal tegen Sat.1.

Tuchel had Kane ongetwijfeld in een vroeger stadium al in zijn selectie willen hebben. Volgende week gaat de competitie immers van start. Kane krijgt echter geen tijd rustig te wennen aan zijn nieuwe ploeggenoten. “Hij speelt elk duel, van rustig opbouwen zal geen sprake zijn. Harry staat ook in de basis tegen Werder Bremen.” De verwachtingen zijn hoog in München. “Volgens mij sliep hij pas tussen 3 en 4 uur ’s nachts. Als hij wat beter slaapt, dan zal hij ons enorm helpen. Natuurlijk verwachten we veel goals van hem”, aldus Joshua Kimmich.