Tim Krul keert binnen 24 uur terug in Premier League

Tim Krul keert terug in de Premier League. De 35-jarige Nederlandse keeper staat volgens transferspecialist Fabrizio Romano op het punt om Norwich City in te ruilen voor Luton Town. Het is de verwachting dat de deal binnen 24 uur wordt afgerond.

Norwich City en Luton Town hebben reeds een akkoord bereikt over de transfer van Krul, terwijl de doelman zelf ook al rond is met de Premier League-debutant. Als Krul deze dinsdag de medische keuring goed doorkomt, dan staat niets een overgang nog in de weg.

Krul genoot zijn jeugdopleiding bij ADO Den Haag, maar lanceerde zijn profcarrière bij Newcastle United. Door de jaren heen verhuurde de Engelse club hem aan Falkirk, Carlisle United, Ajax en AZ. Na een seizoen bij Brighton & Hove Albion te hebben gebivakkeerd, ging Krul in 2018 aan de slag bij Norwich City.