Timber vertrekt niet bij Feyenoord, mogelijk nog wel extra middenvelder

Feyenoord gaat komend seizoen gewoon verder met Quinten Timber. De middenvelder zou misschien nog vertrekken in deze window, maar inmiddels is duidelijk geworden dat hij in Rotterdam-Zuid blijft.

Dat zou dit weekend definitief zijn besloten door Feyenoord. “Concrete toenadering kwam deze window niet op het pad af van Feyenoord en de middenvelder. Timber werd één seizoen geleden voor miljoenen euro's weggeplukt bij FC Utrecht door Feyenoord, waar hij tot medio 2026 onder contract staat”, schrijft het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl.

Die website schreef eerder over het feit dat Timber een van de acht spelers zou zijn die zou mogen verkassen als er belangstelling zou zijn. Dat nieuws werd later sterk ontkracht door Feyenoord-trainer Arne Slot. Timber vertrekt in de slotweek in elk geval dus niet meer uit Rotterdam-Zuid.

Met João Paulo Bitello is Feyenoord op de achtergrond nog altijd bezig om te kijken naar een extra middenvelder. Hoewel Slot aangaf dat de selectie wat hem betreft in principe compleet is, kijkt Feyenoord nog wel naar buitenkansjes, deelde Slot mede. Dat zou Bitello kunnen worden, omdat ze in hem de ideale nummer 8 zien. Vooralsnog is het relatief rustig rondom hem en Feyenoord. “Daar zou nog verandering in kunnen komen bij overige verkoop.”