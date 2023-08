'Transfer Geertruida naar RB Leipzig is kwestie van tijd; Feyenoord weet al hoe ze het gemis moeten opvangen'

Het is een kwestie van tijd voordat Lutsharel Geertruida Feyenoord gaat verlaten. Het Algemeen Dagblad kwam zondagavond met het nieuws dat de verdediger heel dicht bij een overstap naar RB Leipzig is. Financieel directeur Pieter Smorenburg zou klaar zitten om ten minste dertig miljoen euro te incasseren voor de 23-jarige centrumverdediger annex rechtsback. De club weet ook al hoe ze het vertrek van de sterkhouder moeten opvangen.

“Als de laatste plooien zijn gladgestreken, vertrekt ook de international uit De Kuip”, is er te lezen op de website van het AD. De krant weet dat de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal zo goed als zeker het afscheidsduel van Geertruida was. Als Feyenoord en Leipzig eruit komen over ‘enkele financiële voorwaarden’, lijkt niets de transfer meer in de weg te staan. De verdediger zou zelf ook graag de stap willen maken naar de Duitse topclub.

Mocht Geertruida daadwerkelijk vertrekken, wordt hij de duurste uitgaande transfer van Feyenoord. Dit record staat nu nog op naam van Orkun Kökcü, die eerder deze zomer de overstap maakte naar Benfica voor zo’n 25 miljoen. Geertruida gaat naar verluidt zo’n dertig miljoen euro opleveren. Dat bedrag kan met bonussen zelfs oplopen naar zo’n 32,5 miljoen euro.

Vervanger(s)

Het vertrek van de verdediger zou een aderlating zijn voor de landskampioen. Scouts van Feyenoord zouden echter al verschillende namen op het lijstje hebben staan die de rechtspoot kunnen vervangen. De club is op zoek naar niet één, maar twee spelers, mocht de deal worden beklonken. De Rotterdammers willen zich dan versterken met een rechtsbenige centrale verdediger en een rechtsback. Op dit moment zouden alleen Thomas Beelen en de nog geblesseerde Gernot Trauner kunnen fungeren als vervanger van Geertruida, maar dat vindt de club te weinig.