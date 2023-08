Trump haalt uit naar Rapinoe na uitschakeling op WK

Donald Trump lijkt niet al te rouwig om de uitschakeling van de Verenigde Staten op het WK. De voormalig president en huidig presidentskandidaat gunde de ploeg weinig succes, omdat hij zich niet kan vinden in de politieke overtuigingen van (sommige) speelsters. Via zijn account op zijn eigen sociale medium Truth Social reageert Trump venijnig.

Volgens Trump is de nederlaag 'exemplarisch voor wat er gebeurt met onze prachtige natie onder crimineel Biden'. "Veel van onze spelers toonden zich openlijk vijandig richting Amerika. Bij geen enkel ander land heb je dat gezien. WOKE BETEKENT FALEN. Goed schot, Megan. De VS gaat naar hel! MAGA."

De afkorting MAGA staat voor Make America Great Again, de slogan die Trump overnam van vorige presidenten en presidentskandidaten als Barry Goldwater, Ronald Reagan en Bill Clinton. Overigens staat Trump niet alleen in zijn afkeer van de nationale vrouwenploeg: op sociale media haalden de nodige conservatieve opiniemakers uit naar het elftal en in het bijzonder naar Megan Rapinoe, die een strafschop miste in haar laatste profwedstrijd.

Rapinoe zei in 2019 dat ze niet naar het Witte Huis zou gaan als de VS wereldkampioen zou worden. Uiteindelijk won de VS het WK en ging de selectie niet naar het Witte Huis. Trump haalde nadien vaker uit naar Rapinoe, die hij omdoopte tot 'die met het paarse haar'. Rapinoe raakt met haar politieke overtuigingen een gevoelige snaar bij de ex-president. Ze is een voorvechter van lhbti-rechten, steunt Black Lives Matter, was de eerste witte sporter die uit solidariteit met Colin Kapernick knielde tijdens het volkslied en speelde een leidende rol in de strijd van het vrouwenteam voor gelijke beloning aan de mannen.