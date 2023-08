Twee wedstrijden, nul treffers en nul punten: sc Heerenveen deelt FC Utrecht serieuze tik uit

FC Utrecht heeft zich in eigen huis verslikt in Heerenveen. De Friese gasten wisten met een 2-0 overwinning de punten mee naar huis te nemen. Een bevlieging van de Noorse linksbuiten Osame Sahraoui en een counterdoelpunt in het slot van invaller Daniel Karlsbakk bleken voldoende om de thuisploeg, niet geheel onverdiend, in rouw te dompelen.

In een zonnig en warm Stadion Galgenwaard traden twee teams aan die in het basiselftal weinig tot niets hadden gewijzigd. Alleen FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer voerde noodgedwongen een wijziging door ten opzichte van het verloren duel met PSV (2-0): Marouan Azarkan verving de geblesseerde Taylor Booth. Aanwinst Ryan Flamingo zat nog niet bij de selectie. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen liet zijn basiself intact, ondanks dat de gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC (3-1) een frustrerende tweede helft opleverde voor de coach.

Onder de enthousiaste toejuichingen van het thuispubliek begonnen beide ploegen levendig aan het duel. Grote kansen bleven lang uit wat het spel ook niet ten goede kwam. Slordigheden slopen in het spel van beide ploegen, waarbij mogelijk ook het warme weer een rol speelde. Na een half uur spelen was de eerste grote kans daar. Jens Toornstra stond op de goede plek om een corner op te vangen om vervolgens af te drukken op het Heerenveen doel. Zijn strakke schot uit de tweede lijn ging nipt over het doel van Andries Noppert. Verder vormden twee andere schoten het schaarse kansenbeeld van de eerste helft. Syb van Ottele wist het doel namens Heerenveen net niet te vinden vlak voor rust, waarna Utrecht-controleur Can Bozdogan zijn schotpoging gered zag worden door Noppert.

Een tam begin van de tweede helft leidde ertoe dat Heerenveen het initiatief naar zich toetrok. Daar waar het aan het eind van het eerste bedrijf ook al mee begon zette zich door. Het leidde tot pogingen van rechtsback Ali Hussein en zijn kompaan aan de rechterzijde, Ché Nunnelly. Hidde ter Avest wist namens Utrecht in die matige fase van thuisclub plots de lat te raken. Het was wel het moment voor de thuisclub om aan te zetten. Vier kansen kort achter elkaar waren voor de Domstedelingen niet voldoende om op voorsprong te komen. Allereerst stopte doelman Noppert een poging van Mats Seuntjes. Kort erna kon Victor Jensen afdrukken, maar wist Heerenveen-aanvoerder Pavel Bochniewisz de bal al dan niet reglementair van de doellijn te halen. De kans die daarop volgde ramde Anastasios Douvikas op de lat, waarna wederom Seuntjens ten tweede male de bal niet in het doel kreeg.

Heerenveen overleefde deze Utrechtse aanvalsdrift en kwam warempel zelf op voorsprong door een individueel hoogstandje van Osame Sahraoui. De linksbuiten creeërde zijn eigen ruimte en drukte vanuit een ingewikkelde hoek af. De binnenkant van de paal hielp hem een handje, waarna de Friese voorsprong een feit was. Utrecht schreeuwde kort erna moord en brand na een overtreding in het strafschopgebied van Noppert op Seuntjens, maar de arbitrage ging daar niet in mee. Het bleek de laatste bevlieging van de thuisploeg in dit duel. De resterende 20 minuten wist Utrecht niet verder te komen dan enkele voorzetten. Heerenveen bleef goed georganiseerd en geconcentreerd staan en breidde de score in blessuretijd nog uit. Een counter via drie invallers leidde tot een doelpunt. Charlie Webster vond Melle Joop Witteveen die op zijn beurt Daniel Karslbakk bediende. Hij zorgde voor de 2-0 en dus de beslissing in dit treffen.

Na vijftien zegeloze duels tegen deze opponent was het dan eindelijk weer eens raak voor Heerenveen. Coach Van Wonderen kon ditmaal zeker tevreden zijn over de tweede helft van zijn ploeg. Utrecht-trainer Silberbauer daarentegen niet. Puntloos en doelpuntloos na twee duels is Utrecht onwaardig. Heerenveen deelt fier de koppositie in de Eredivisie met de volledige buit uit twee duels.