Ünüvar opent doelpuntenrekening namens FC Twente

Naci Ünüvar heeft zijn doelpuntenrekening voor FC Twente geopend. De buitenspeler die gehuurd wordt van Ajax viel donderdagavond twintig minuten voor tijd op bezoek bij Riga FC in voor Ricky van Wolfswinkel en tekende voor het derde doelpunt van de avond. De treffer was weliswaar minder mooi dan die van Daan Rots en Gijs Besselink, maar de eerste treffer van Ünüvar namens de Tukkers is wel een feit. Afgelopen weekend gaf hij als invaller in de Eredivisie ook al zijn eerste assist van het seizoen.