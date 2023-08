Valentijn Driessen: 'Als je zijn wisselbeleid ziet, denk je dat je met een amateurtrainer te maken hebt'

Valentijn Driessen heeft het wisselbeleid van Sparta Rotterdam-trainer Jeroen Rijsdijk tegen Feyenoord gekraakt. De 46-jarige trainer ging volgens Driessen de fout in door in het laatste halfuur allerlei belangrijke spelers eruit te halen.

Sparta leek zondag lang op weg naar een zege, maar Feyenoord knokte zich dankzij doelpunten van Santiago Giménez en Leo Sauer terug tot 2-2. Rijsdijk had op het moment dat de gelijkmaker viel vijf spelers gewisseld: Joshua Kitolano, Jonathan de Guzmán, Koki Saito, Charles-Andreas Brym en Vito van Crooij.

"Als je zijn wisselbeleid zag, denk je dat je met een amateurtrainer te maken hebt", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Hij haalde zijn hele aanvallende linie eruit. Daar zat veel diepgang en snelheid in. Hij ging echt al veel te snel de 2-0 verdedigen. Hij wisselde met Kitolano en De Guzmán ook nog twee verdedigende middenvelders. Dat zijn sterkhouders. Misschien kunnen ze geen negentig minuten spelen, maar bijt maar even door. Dan maar een paar keer met kramp naar de grond."

Dat ook Saito, vorig seizoen een van de smaakmakers van Sparta, werd gewisseld, vindt Driessen onbegrijpelijk. "Hij speelde niet zijn gelukkigste wedstrijd, maar hij heeft veel snelheid. Hem laat je dus staan, want hij krijgt altijd een kans. Voor Van Crooij geldt precies hetzelfde. En dan Brym, die twee geweldige goals maakte, moest ook naar de kant. Er kwamen alleen maar zwakkeren. De kracht van Sparta zit niet op de bank. Ik vind dat Rijsdijk Feyenoord erbovenop heeft geholpen."