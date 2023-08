Valentijn Driessen maakt 'rolmops' met de grond gelijk: 'Fatshamen? Bij voetballers mag het'

Het verbaast Valentijn Driessen niet dat de transfer van Mohamed Ihattaren naar Samsunspor is afgeketst. Als de chef voetbal van De Telegraaf het voor het zeggen zou hebben bij de Turkse club, dan was de 21-jarige Ihattaren meteen na aankomst al teruggestuurd.

Ihattaren leek voor vier jaar aan de slag te gaan bij Samsunspor, maar de deal ketste af omdat het gevallen talent volgens de Turkse club met aanvullende eisen kwam. De medische keuring had hij reeds doorstaan. "Ik wil niet zeggen dat dat een wondertje was, maar het was wel even spannend omdat hij heel lang niet gevoetbald heeft. Dan weet je niet hoeveel waarde ze aan bepaalde metingen hechten. Dat hij door de keuring kwam, was een grote winst. Maar als je dan vervolgens je eigen contract weer gaat proberen aan te passen… Volgens mij heeft de voorzitter geroepen dat het een financiële kwestie was. Dan ben je snel klaar", aldus Mike Verweij in de podcast Kick-off.

Het Turkse avontuur van Ihattaren was een heel kort leven beschoren. "Ik vond twee dagen nog lang. Dat vond ik echt heel erg lang. Ik zou nog geen twee minuten nodig hebben gehad om hem terug te sturen", grapt Driessen. "Als je zag wat daar op het vliegveld aankwam, dat was gewoon een rolmops. Dat kan toch niet, man. Ik begreep al niet hij door de douane kwam. Fatshamen? Bij voetballers mag het. Dit kon echt niet. Deze jongen is totaal niet afgetraind. Totaal niet."

Driessen denkt niet dat het ooit nog goedkomt met Ihattaren. "Gerald Vanenburg heeft heel veel aandacht aan hem besteed. Dat doet hij nog steeds, maar het is gewoon paarlen voor de zwijnen werpen. Doodzonde hoor. Toptalent, maar het zal een eeuwig talent blijven. Dat kwartje valt niet meer. Daar heb ik geen vertrouwen in, hoe jammer ik dat ook vind."