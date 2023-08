Voorzitter Samsunspor doet boekje open en voelde zich in het nauw gedreven door Ihattaren

De voorzitter van Samsunspor heeft gereageerd op de geklapte deal met Mohamed Ihattaren. De aanvaller was al aangekomen op het vliegveld van Samsun, maar tekende uiteindelijk zijn contract niet. Voorzitter Yüksel Yildirim zegt dat het kamp-Ihattaren op het laatst met aanvullende eisen kwam.

"We waren het eens met de speler. We zouden twee maanden lang een laag loon betalen. Hij zou tot het einde van de eerste seizoenshelft per wedstrijd betaald worden", legt Yildirim uit aan Halk Gazetesi. Die constructie wilde Samsunspor omdat Ihattaren niet fit is. "Hij accepteerde de voorwaarden, maar toen kwam de schoonvader (Ihattarens manager, red.) in beeld. Ik denk dat hij ons in het nauw wilde drijven."

In dat gesprek zou zijn medegedeeld dat Ihattaren het contract niet zou tekenen. "Ze wilden een maandelijks loon en eisten veel geld bij een eventuele doorverkoop. We accepteerden het niet en ik zei: 'Je bent een probleemspeler, waarom zouden we je geld geven als je niet speelt?'", aldus de preses van de club uit de Süper Lig.

Yildirim vervolgt: "Ik zei dat hij akkoord moest gaan met de voorwaarden die we waren overeengekomen en dat hij weg zou moeten als hij die niet accepteerde. Zijn manager accepteerde dit niet, wilde meer geld en vertrok. Het is allemaal een kwestie van geld."