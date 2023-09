Van der Vaart en Mulder reageren op Champions League-lotingen Feyenoord en PSV

Youri Mulder en Rafael van der Vaart dichten Feyenoord goede kansen toe in de Champions League-poule. De Rotterdammers werden in Groep E ingedeeld met Atlético Madrid, Lazio en Celtic.

"Ik denk te doen", zegt Mulder bij Ziggo Sport. "Lazio heeft de eerste twee wedstrijden verloren en Milinkovic-Savic is weg naar Saudi-Arabië, die hebben wat ingeleverd. Celtic is op het eerste oog ook wel te hebben, dus volgens mij wel een goede loting."

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart ziet vooral mooie affiches. "Celtic is wereldwijd een grote naam. Atlético is erg stug, maar je hoeft niet heel erg bang te zijn dat je tegen die ploeg niet aan de bal komt. Ik denk dat het een heel leuke poule is voor Feyenoord. Natuurlijk hebben ze kansen. Van Atlético is het heel moeilijk winnen, maar die andere twee kun je hebben."

PSV zit in een poule die 'pittiger' is met Arsenal, Sevilla en Lens als tegenstanders, vindt Mulder. "Arsenal is een heel goede ploeg. Die waren in opbouw de afgelopen jaren en zijn nu aan het oogsten. Het is een mooie ploeg om tegen te spelen, een ploeg die ook echt wil voetballen. Sevilla moet je nu een keer hebben. Die zijn ook slecht gestart."

Van der Vaart verwacht leuke wedstrijden tussen PSV en Arsenal, twee ploegen die elkaar vorig seizoen nog troffen in de Europa League-groepsfase. "Arsenal heeft een mooie stijl, naar voren spelen, net als Peter Bosz doet. Dat kan een mooie, open wedstrijd worden."