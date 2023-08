'Van een akkoord is nog geen sprake: Ajax moet dieper in de buidel tasten voor vervanger Jorge Sánchez'

De transfer van Anton Gaaei naar Ajax lijkt vooralsnog niet aanstaande. De Amsterdammers zien in de Deense vleugelverdediger de vervanger van Jorge Sánchez en volgens De Telegraaf hebben ze ‘op hoofdlijnen’ al een akkoord bereikt met diens werkgever Viborg FF. Maar volgens journalist Farzam Abolhosseini is er nog geen sprake van een deal tussen de clubs. Ajax zal wat dieper in de buidel moeten tasten om Gaaei deze maand naar Nederland te halen.

Fabrizio Romano baarde dinsdagmiddag opzien met een update over Sánchez. De Mexicaan maakte vorig jaar de overstap vanuit zijn thuisland naar Ajax, maar beleefde een uiterst teleurstellend eerste seizoen in Amsterdam. Sánchez lijkt niet in de plannen van Maurice Steijn voor te komen, waardoor een vertrek aanstaande is. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf had de nummer drie van het afgelopen seizoen in Nederland een akkoord bereikt met Chivas over een terugkeer van Sánchez naar Mexico, maar als we Romano moeten geloven heeft de rechtsback aanbiedingen van ‘grote clubs in Europa’ en is hij inmiddels op weg naar FC Porto.

Artikel gaat verder onder video

Ajax-trainer Steijn heeft voor de rechtsbackpositie momenteel enkel Devyne Rensch achter de hand. De Amsterdamse defensie schreeuwt de hele zomer al om versterking en dat geldt dus ook voor de rechtsbackpositie. Als vervanger van Sánchez, die dit seizoen mogelijk wordt verhuurd aan FC Porto, heeft Ajax Gaaei op het oog. De 20-jarige Deen wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar de Nederlandse recordkampioen, die nu ook concreet lijkt te zijn geworden. Verweij meldde woensdagmiddag dat Ajax en Viborg FF akkoord zijn over een transfersom van twee miljoen euro, maar volgens Abolhosseini van B.T. Sport is er nog geen deal.

Abolhosseini meldt woensdagavond dat Ajax een bod van 2,5 miljoen euro heeft gedaan op Gaaei, maar dat Viborg FF dat heeft afgewezen. Het bod vanuit Amsterdam zou zelfs een half miljoen euro lager zijn uitgevallen dan het voorstel dat FC Kopenhagen heeft gedaan. De Deense topclub zou Gaaei eveneens graag willen overnemen. Volgens Abolhosseini aast Viborg FF op een bedrag van tussen de 30 en 40 miljoen kronen, omgerekend tussen de 2,5 en 3,3 miljoen euro.