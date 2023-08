'Van Hooijdonk is een rat, algemeen bekend dat hij een slang is'

Andy van der Meijde heeft maandagavond snoeihard uitgehaald naar Pierre van Hooijdonk. De analist van Veronica Offside noemde Van Hooijdonk een 'rat' en een 'slang'. Van Hooijdonk baarde zondagavond opzien door Ajax-trainer Maurice Steijn te betichten van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' toen Steijn nog trainer was van NAC Breda.

"Dit is een laffe streek, een steek in de rug van Steijn", stelde Van der Meijde. "Je bent een rat als je dit soort dingen doet, vind ik. Het is een schande. Ik snap ook de NOS niet. Waarom zou je hem nog aan tafel laten zitten? Natuurlijk moet hij weg. Als je zulke dingen zegt die niet waar zijn, wat moet je dan met zo’n man aan tafel?"

Artikel gaat verder onder video

"Het is ook wel een beetje bekend in de voetballerij dat hij een slang is", vervolgde de voormalig aanvaller. "Steijn zou zijn zoon niet altijd hebben laten spelen, maar die heeft onder Steijn 31 van de 38 wedstrijden gespeeld. Als hij niet speelde was hij geblesseerd, omdat hij dronken onder de douche was gevallen en een blessure aan zijn hand had." Overigens ontkende Van Hooijdonk dat zijn afkeer van Steijn ermee te maken heeft dat zoon Sydney niet altijd mocht spelen bij NAC.

Dick Advocaat vindt het jammer om de vete te zien. "Ik vond Pierre een prachtige spits bij Feyenoord. Het is niet m'n vriend, maar ik kijk ook wat mensen gepresteerd hebben. Het was een prachtige voetballer. Maar voor Maurice is het heel vervelend om met zo'n verhaal binnen te komen." Wim Kieft voegt lachend toe: "Ik denk dat Pierre voorlopig even geen wedstrijden bij Ajax moet doen. Ik denk niet dat hij naar dat stadion moet gaan."

