Verweij: “Ik heb met verbazing naar Veronica Offside gekeken"

Mike Verweij heeft afgelopen week met verbazing gekeken naar de uitzending van Veronica Offside. De journalist reageerde op het voorval tussen Pierre van Hooijdonk en Ajax-trainer Maurice Steijn en snapt de uitlatingen van Andy van der Meijde in de tv-uitzending niet goed.

Verweij vond de soap tussen Steijn en Van Hooijdonk vooral iets voor tussen de beide heren en keek daarom met ‘verbazing’ naar Veronica Offside maandagvond. “Daar had Van der Meijde een mening over Sydney. Als twee mensen een vete hebben, is dat aan hen. Natuurlijk zijn er wel wat dwarsverbanden, want de ruzie had te maken met Sydney. Maar nu kreeg Sydney even een draai om zijn oren van Van der Meijde”, vond Verweij in de Kick Offpodcast.

Dat Van der Meijde eerder zelf een foutief bericht de wereld inbracht over Van Hooijdonk jr., die volgens de oud-voetballer dronken een douche-ongeluk zou hebben veroorzaakt, maakt het extra pijnlijk, stelt Verweij. “Die jongen was destijds bij zijn moeder thuis. Alleen”, aldus de journalist. “Dat hij dronken was, slaat nergens op. Het was vier uur voor de wedstrijd tegen TOP Oss. (…) Dat is na te zoeken op internet.”

Van der Meijde had Sydney van Hooijdonk er niet bij moeten betrekken, stelde Verweij. “Het ging om Steijn en Van Hooijdonk. Van Hooijdonk heeft zijn excuses aangeboden, akkoord en hij moet op de blaren zitten. Studio Voetbal komt dan nog met een reactie, maar Sydney er zo bij betrekken, dat is niet nodig. Mensen denken toch: waar rook is, is vuur”, aldus Verweij, die dat Van der Meijde wel kwalijk neemt.