Vitesse verkoopt Europees topscorer Maximilian Wittek en presenteert meteen opvolger

Maximilian Wittek maakt een transfer naar de Duitse Bundesliga. De 27-jarige linksachter verruilt Vitesse voor VfL Bochum. Daar wordt ‘Mister Conference League’ herenigd met coach Thomas Letsch en middenvelder Matús Bero. Wittek speelde vrijdag nog negentig minuten in de seizoensopener tegen FC Volendam (1-2 zege).

Het is niet bekend wat Bochum betaalt voor Wittek, wiens contract doorliep tot medio 2024. Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf spreekt in ieder geval van 'de eerste uitgaande transfer van enig formaat in jaren'. Vitesse heeft ook meteen een opvolger gepresenteerd in de persoon van Mica Pinto. De linksback wordt transfervrij binnengehaald en tekent voor twee seizoenen. Hij heeft 120 Eredivisie-wedstrijden gespeeld en zat zonder club na drie seizoenen bij Sparta Rotterdam.