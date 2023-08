Vorig seizoen 43 duels voor Barcelona, nu naar Saudi-Arabië: bod van 15 miljoen geaccepteerd

De toekomst van Franck Kessié ligt in Saudi-Arabië. De 26-jarige middenvelder verlaat FC Barcelona en gaat aan de slag bij Al-Ahli. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano vindt de medische keuring zondag plaats in Parijs.

De transfer is nog niet officieel aangekondigd door de betrokken clubs, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Al-Ahli betaalt circa vijftien miljoen euro voor de Ivoriaan, die naar verwachting in de komende 36 uur zijn contract signeert. Hij kan tekenen tot de zomer van 2026.

De middenvelder was afgelopen seizoen geen basisspeler in Camp Nou en leek door de komst van Ilkay Gündogan op nog minder speeltijd te mogen rekenen. Er was interesse uit onder meer de Premier League en Serie A, maar zijn keuze valt dus op Saudi-Arabië.

Bij Al-Ahli wordt Kessié ploeggenoot van grote namen als Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez, Roberto Firmino en Édouard Mendy. Hij kwam een jaar geleden transfervrij over van AC Milan en speelde 43 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarvan 27 als invaller.