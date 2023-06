Franck Kessié zorgt voor verbazing door te poseren in shirt van andere Europese topclub

Franck Kessié heeft maandag de wenkbrauwen doen fronsen door te poseren in een shirt van Bayern München. Met name in Spanje is men verbaasd dat de speler van FC Barcelona tijdens zijn vakantie het tenue van een andere club draagt.

Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat Kessié het shirt van Bayern München, een club waar hij (nog) niet heeft gespeeld. Wel kwam de middenvelder de Duitse club afgelopen seizoen met Barcelona afgelopen seizoen in de groepsfase van de Champions League tegen.

Artikel gaat verder onder video

Met het dragen van een shirt van een andere club voedt Kessié de geruchten over een zomers vertrek bij Barcelona. De middenvelder was afgelopen seizoen geen basisspeler in Camp Nou en lijkt door de komst van Ilkay Gündogan op nog minder speeltijd te mogen rekenen. Er zou interesse uit onder meer de Premier League en Serie A zijn voor de 26-jarige Ivoriaan.