FC Barcelona verkoopt met enorme winst en hoopt razendsnel vertrek Gündogan te voorkomen

FC Barcelona heeft middenvelder Franck Kessié (28) alweer van de hand gedaan aan Al-Ahli. De middenvelder kwam vorig seizoen als kampioen van Italië transfervrij over naar AC Milan, maar is door alle veranderingen alweer overbodig geworden in Catalonië. Met een transfersom van 12,5 miljoen euro maar Barça ook nog een flinke winst op Kessié, waarmee het bovendien hoopt meer financiële speelruimte te krijgen.

Een jaar geleden was Kessié namelijk nog transfervrij, maar op het volle middenveld van FC Barcelona – met onder anderen Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri en Gavi – kwam hij afgelopen jaar niet aan een basisplaats. Hoewel hij in totaal liefst 43 officiële duels speelde in zijn eerste seizoen, was de overgrote meerderheid daarvan invalbeurten.

Omdat er met Ilkay Gündogan een directe vervanger werd gehaald van de vertrokken Busquets, heeft Kessié eieren voor zijn geld gekozen. FC Barcelona heeft nog altijd moeite om spelers in te schrijven: vooralsnog staan er slechts dertien spelers, onder wie Frenkie de Jong, geregistreerd voor LaLiga. Mogelijk was Kessié het kind van de rekening geworden en had hij een (half) jaar niet kunnen spelen. Bij Al-Ahli komt hij onder andere Roberto Firmino, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin en Riyad Mahrez tegen in Saudi-Arabië.

Zomeraanwinsten Gündogan, Oriol Romeu en Iñigo Martinez zijn nog altijd niet ingeschreven, al heeft FC Barcelona met deze transfer wel een financieel opstekertje te pakken. Ook Ousmane Dembélé gaat voor zo'n vijftig miljoen euro spoedig de overstap maken naar Paris Saint-Germain, waarmee er iets meer lucht komt voor de Catalaanse grootmacht, die vorig seizoen Jules Koundé ook pas na enkele duels kon inschrijven. In de Spaanse media wordt geschreven dat Gündogan transfervrij mag vertrekken als FC Barcelona hem niet tijdig kan inschrijven bij LaLiga: ook krijgt hij dan nog een jaarsalaris mee. Dat rampscenario probeert de kampioen van Spanje logischerwijs te voorkomen.