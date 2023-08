Waanzinnige kijkcijfers voor nachtwedstrijd Oranje Leeuwinnen, hoger dan álles op primetime

De achtste finale op het WK Vrouwen tussen de Oranje Leeuwinnen en Zuid-Afrika is opvallend goed bekeken. Ondanks het onchristelijke aanvangstijdstip van 04.00 uur keken volgens Stichting KijkOnderzoek gemiddeld 668.000 mensen in Nederland naar de wedstrijd. In totaal hebben 891.000 mensen een deel van de wedstrijd gezien, terwijl NPO1 een marktaandeel van liefst 93,6 procent had.

Daarmee overtreffen de Leeuwinnen de kijkcijfers van de groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten, die gemiddeld door 381.000 mensen werd bekeken. Dat duel werd op donderdag 27 juli om 03.00 uur gespeeld. Opvallend is ook dat de ontmoeting met Zuid-Afrika, ondanks dat de wedstrijd midden in de Nederlandse nacht werd gespeeld, het zesde bekeken programma van de dag was. Alleen het NOS-journaal om 20.00 uur, Studio Sport, het Half Acht Nieuws op RTL 4, Stadsmormels en Hart van Nederland werden beter bekeken.

Artikel gaat verder onder video

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp is omvergeblazen door de kijkcijfers van de Leeuwinnen. "Wauw!!! In de nacht van zaterdag op zondag vanaf 3.53 uur (!!!!) hebben maar liefst 668.000 kijkers gekeken naar het Nederlands elftal tegen Zuid-Afrika op het WK Vrouwen. Een grote kijkcijferovermeestering van de voetbalvrouwen, want de wedstrijd scoort beter dan alle programma's primetime gisteren. Dus bijvoorbeeld ook hoger dan Zomergasten van Theo Maassen", schrijft zij op Instagram.