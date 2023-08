Wat zijn de transferplannen van Feyenoord na het presenteren van Lingr en Ivanusec?

Met de komst van Luka Ivanusec en Ondrej Lingr heeft Feyenoord deze week toegeslagen op de transfermarkt. Duidelijk was dat de selectie van Arne Slot na de eerste twee speelrondes nog versterking nodig had. Twee nieuwkomers zijn nu dan ook binnen, maar blijft het daarbij, of vertrekt er zelfs nog wat uit Rotterdam-Zuid?

Er is een hoop gebeurd bij Feyenoord na het binnenhalen van de landstitel. Orkun Kökçü werd voor een recordbedrag verkocht aan Benfica en de Rotterdammers voegden de nodige nieuwkomers toe aan de selectie. Er werd snel geschakeld na het vertrek van Kökçü, want Feyenoord had met Ramiz Zerrouki en jongeling Thomas van den Belt al twee spelers binnen die op die positie uit de voeten zouden kunnen. Daarna kwam ook Calvin Stengs, die in zijn periode bij Antwerp ook regelmatig als nummer acht fungeerde. Toch lijkt deze positie momenteel voor de grootste problemen te zorgen.

Artikel gaat verder onder video

Voorin heeft Feyenoord het aardig voor elkaar, met spelers als Igor Paixão, Santiago Giménez en Kroatisch international Luka Ivanusec. De opvolging van Kökçü op de juiste manier invullen bleek echter lastiger dan werd gedacht. Dit is dan mogelijk ook nog de positie waarop Feyenoord zich gaat versterken in de laatste week van de transferperiode. Volgens het goed ingevoerde 1908.nl heeft Feyenoord concrete toenadering gezocht voor de Braziliaanse middenvelder Bitello. Voor de veelzijdige middenvelder van Gremio moeten echter miljoenen op tafel worden gelegd, waardoor het kan zijn dat Feyenoord eerst iemand moet uitzwaaien.

© ProShots

De kans is groot dat er uitgaand nog het nodige gaat gebeuren in Rotterdam, want Feyenoord heeft een aantal spelers in de etalage gezet. Zo zou volgens 1908.nl een tijdelijke of een permanente transfer van Quinten Timber bespreekbaar zijn voor Feyenoord. Een uitgaande transfer zou Feyenoord financieel gezien meer ruimte kunnen bieden, maar met nog slechts één week te gaan lijkt het lastig te worden voor de Rotterdammers om nóg een miljoenenaanwinst naar De Kuip te halen.

Of Oussama Idrissi nog een thema is binnen Feyenoord, is een andere grote vraag. Vorige week werd gemeld dat de buitenspeler van Sevilla helemaal rond was met Feyenoord, waarna hij in de wachtkamer werd gezet, Afgelopen week werd duidelijk dat de RvC van Feyenoord de komst van de Marokkaanse speler vooralsnog tegenhoudt. Is de voormalig-Feyenoorder nog een optie na de komst van Ivanusec?

Luka Ivanušec gearriveerd in Nederland om zijn transfer naar #Feyenoord af te ronden!



🔘 €8.5M deal

🔘 €1.5M aan laagdrempelige bonussen

🔘 5-jarig contract

🔘 Medische keuring in de voormiddag

🔘 Tekenmoment in de namiddag



𝗠𝗢𝗥𝗘 ‣ https://t.co/5HFUx5wmHy pic.twitter.com/gUo0Z6LFIO — 1908.nl (@1908nl) August 25, 2023

Bundesliga blijft lonken voor Geertruida

Daarnaast is een vertrek van Lutsharel Geertruida altijd nog een reële optie. De centrumverdediger was al zo goed als rond met RB Leipzig, dat plotseling de stekker uit de deal trok. Nu is Bayern München geïnteresseerd in de Oranje-international, die volgens De Telegraaf bij een bedrag tussen de veertig en vijftig miljoen pas mag vertrekken uit De Kuip.

Mocht Geertruida vertrekken bij de Rotterdammers, dan weet technisch directeur Dennis te Kloese in ieder geval bij wie hij moet aankloppen. Volgens 1908.nl is Nino Mota van Fluminese de belangrijkste kandidaat om Geertruida op te volgen in De Kuip. Feyenoord is echter niet de enige club die de Braziliaanse centrumverdediger op de korrel heeft, want er is ook interesse vanuit Saudi-Arabië.

Tot slot de keeperskwestie. De blessure van Justin Bijlow heeft binnen Feyenoord voor de nodige zorgen gezorgd. Feyenoord heeft nu de beschikking over Timon Wellenreuther en Kostas Lamprou, waardoor trainer Arne Slot graag zou zien dat er nog een nieuwe doelman bij komt. Kiest Feyenoord voor een nieuwe (tijdelijke) eerste doelman of krijgt de goed presterende Wellenreuther het vertrouwen?