Wesley Sneijder vermaakt zich nog altijd in Chersonissos. De voormalig voetballer werd al gespot in het gezelschap van enkele dames en heeft nu ook opgetreden met rapper Boef. Samen zongen zij het nummer Habiba, is te zien op een video van Juicechannel__. Zelf deelde Sneijder ook een foto waarop hij met Boef te zien is.

© Instagram Wesley Sneijder