West Ham United zit Ajax dubbeldwars: transferdompers voor Mislintat

Ajax kan vermoedelijk een streep zetten door de komst van Hiroki Ito. Diens eigenaar VfB Stuttgart zou een tegenvoorstel doen na een bod van de Amsterdammers, maar dat is er nooit meer gekomen. Bovendien heeft de Duitse club inmiddels twee spelers verkocht, waardoor de kans klein is dat er een nog onderhandelingsruimte is.

Met Wataru Endo (Liverpool) en Konstantinos Mavropanos (West Ham United) heeft de Duitse club in de afgelopen dagen genoeg miljoenen opgehaald om geen spelers meer te hoeven verkopen deze zomer. Bovendien is ook Mavropanos een verdediger, waardoor de kans op medewerking aan ook een vertrek van Ito zeer klein is, zo is de verwachting van Voetbal International.

Als de club nog doorschakelt wat linksbenige verdedigers betreft, dan is de kans groot dat het uitkomt bij Gastón Ávila van Antwerp FC. Naast een linkspoot voor het centrum denkt de club ook nog altijd aan een terugkeer van Nicolas Tagliafico, al lijkt ook dat een lastig verhaal te worden. De overgangen van Josip Šutalo en Anton Gaaei komen wel spoedig in orde, zo werd de afgelopen dagen al duidelijk.

Beweging rond Kudus

Niet alleen met de komst van Mavropanos zit West Ham United Ajax dwars, ook gaat de club de Amsterdammers mogelijk beroven van Mohamed Kudus. The Hammers hebben volgens transferjournalist Florian Plettenberg namelijk een persoonlijk akkoord bereikt met de Ghanees. Alleen een akkoord met Ajax, dat minimaal veertig miljoen euro verlangt voor Kudus, staat een mogelijke overgang in de weg. Omdat een eerste bod nog gedaan moet worden, zal de deal vooralsnog niet in een stroomversnelling komen.

