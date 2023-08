Wiegman verliest weer WK-finale, Van Boekel pakt hoofdrol met ingreep

Sarina Wiegman is er niet in geslaagd om voor het eerst in de historie het WK te winnen met Engeland. Na de eerdere EK-zege ging het voor de bondscoach in de finale in Sydney zondagmiddag mis tegen Spanje (1-0). Ondanks een gemiste penalty van Spanje na een ingreep van Pol van Boekel en dertien minuten (!) extra tijd, kon Engeland de voor rust terecht opgelopen achterstand niet meer ongedaan maken.

En dus zal het uiteindelijk niet heel lang gaan over de beslissingen van de Nederlandse arbiter, die als VAR een officiële rol had bij de WK-finale. Na een discutabele handsbal van Keira Walsh, zeker met de nieuwe regels, riep Van Boekel scheidsrechter Tori Penso na een uur spelen naar de kant. Zij besloot om een strafschop te geven, maar die werd gestopt door Mary Earps. Het was voor Jennifer Hermoso al haar tweede gemiste strafschop dit WK.

Op het moment van de pingel stond Oranje-beul Spanje al op voorsprong, dankzij een lage schuiver van Olga Carmona halverwege het eerste bedrijf (zie onder). Wiegman zette halverwege het een en ander om en kreeg met Engeland, ondanks de strafschop tegen, wel iets meer grip op het duel. Lauren James, eerder dit WK nog negatief in opspraak vanwege een oliedomme rode kaart tegen Nigeria, kreeg in de slotfase nog een grote kans, maar benutte die niet.

Voor Wiegman is de verloren WK-finale al de tweede eindstrijd die ze niet wint, want eerder ging ze met Oranje tegen Amerika ook onderuit in de finale van een wereldkampioenschap. Dat was eveneens destijds als regerend EK-winnaar. Hoewel ze de eerste Nederlandse voetbaltrainer ooit was die met twee verschillende landen een finale op het wereldkampioenschap bereikte, staat ze qua WK-zeges dus nog altijd met lege handen. Ook voor Spanje betekent deze titel het eerste WK-goud ooit.