Wilfred Genee komt met uitleg over ‘foute informatie’ over Hakim Ziyech

Wilfred Genee bracht vorige week het gerucht naar buiten dat de transfer van Hakim Ziyech naar Galatasaray zou zijn afgeketst. De presentator ontving, live tijdens de uitzending van Vandaag Inside, een appje waarin een bron meldde dat de Marokkaan niet door de medische keuring zou zijn gekomen. Vandaag (maandag) ging Genee door het stof tijdens Veronica Offside.

"Ik moet trouwens nog even door het stof, want vorige week kreeg ik te horen van een doorgaans zeer betrouwbare bron dat Ziyech afgekeurd zou zijn bij Galatasaray”, begint de presenator. “Volgens dezelfde bron is hij in eerste instantie inderdaad afgekeurd, maar zijn ze er nu toch uitgekomen”, gaat Genee verder.

Artikel gaat verder onder video

Heel veel langer wil Genee het niet hebben over zijn foutieve informatie. Hij vraagt direct aan de mede-tafelgasten wat zij van de transfer vinden. “Die Turkse competitie is echt een zware competitie, dat moet je echt helemaal niet onderschatten”, zegt Dick Advocaat, die in het seizoen 2016/2017 trainer was van Fenerbahçe. “Als hij dan echt fysiek niet in orde zou zijn, moet hij wel gaan oppassen”, reageert Genee.

De sportjournalist weet vervolgens te melden dat Ziyech een aantal stappen terug heeft gedaan qua salariseisen. “Hij heeft behoorlijk ingeleverd. Hij wil gewoon heel graag voetballen. Dit komt trouwens niet van diezelfde bron, want dat staat gewoon in de krant.”