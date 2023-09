Ajax-fans voorspellen het einde van deze speler na bikkelhard besluit Maurice Steijn

Owen Wijndal ontbreekt zondagmiddag in de wedstrijdselectie van Ajax voor het uitduel met Fortuna Sittard. Trainer Maurice Steijn kiest op de linksbackpositie voor zomeraanwinst Gastón Ávila, terwijl Anass Salah-Eddine als reserve op de bank zit. Fans van Ajax voorspellen derhalve het einde van Wijndal bij de Amsterdamse club.

Wijndal zit vanmiddag niet bij de wedstrijdselectie van Ajax. Zijn avontuur in Amsterdam lijkt zodoende als een nachtkaars uit te gaan. De 23-jarige linksback werd vorig jaar voor ongeveer tien miljoen euro overgenomen van AZ, maar wist nimmer te overtuigen bij Ajax. Wijndal speelde vorig seizoen in de Eredivisie slechts twintig wedstrijden, eerst onder Alfred Schreuder en later onder John Heitinga.

Ook Steijn is duidelijk niet overtuigd van de kwaliteiten van Wijndal. In de Eredivisie was hij tweemaal invaller, tegen Heracles Almelo en Excelsior. In de voorronde van de Europa League kon Wijndal in het tweeluik met Ludogorets wel tweemaal rekenen op een basisplaats. Wijndal worstelt echter al het gehele seizoen met zijn vorm en lijkt nu in de pikorde voorbijgestreefd door zowel Ávila als Salah-Eddine.

Fans van Ajax verwachten dat Wijndal zijn laatste wedstrijd voor Ajax wel gespeeld heeft. Een vertrek op korte termijn is niet uitgesloten, aangezien bijvoorbeeld in Turkije en Saudi-Arabië de transfermarkt nog open is.

Wijndal zit zelf niet in de selectie van @AFCAjax. Zou die nu echt niet meer kunnen voetballen? @official_rafc huren met aankoopoptie, want een extra linksachter zou goed van pas komen over 50+ wedstrijden. Spelers spelen ook interlands. — Brian Días (@TheBrianDiaz) September 3, 2023

Wijndal is wel klaar he. 👋🏻 #foraja — Robin Muyderman (@RobinM94) September 3, 2023

Wijndal helemaal niet bij de selectie dus. Hoe duidelijk wil je het hebben (ervan uitgaande dat ie niet geblesseerd is). — Jeroen (@Jeroens_tweets) September 3, 2023

Wijndal een mogelijke transfer naar Belgie, Turkije of Saudi Arabie? — Angela is een lekkerding (@Geile_temeier) September 3, 2023