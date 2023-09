Ajax-fans zijn helemaal klaar met één speler: 'De grootste aanfluiting op het veld'

Devyne Rensch is na de eerste helft van Ajax in het uitduel met Fortuna Sittard (0-0) de gebeten hond bij de supporter van de Amsterdammers. De rechtsback ging defensief al vroeg in de fout door een strafschop weg te geven en wist ook aanvallend geen potten te breken.

Het ging in de eerste helft al vroeg mis voor Rensch. De rechtsback vloerde Tijjani Noslin na tien minuten voetballen in de eigen zestien, waarna Fortuna mocht aanleggen voor een strafschop. Ajax kwam met de schrik vrij doordat Noslin vanaf elf meter hoog over schoot, maar de kritiek op Rensch is niet mals. Halverwege regent het op X negatieve reacties over het spel van de verdediger.

Momenteel meer haat dan love voor Ajax. Kansloze bedoeling als je Rensch opstelt. — Robss (@JSutalo37) September 3, 2023

Het duurt gewoon 10 minuten tot Rensch eindelijk in de aanval is. Hij vertraagd het spel enorm. — 𝖠𝖥𝖢 𝖠𝗃𝖺𝗑 (@_Glennmahh) September 3, 2023

34 minuten nodig hebben voor het 1e schot op doel van Ajax. Het spel is niet om aan te gluren. Rensch is de grootste aanfluiting op het veld. En bij Avila is het wachten op de 2e geel. — 91Farfalla (@91Farfalla) September 3, 2023

Rensch staat constant te slapen als er een bal kan komen waardoor hij steeds bijna te laat is…. Heel irritant — Nick Bosma (@Nick_Bosma95) September 3, 2023