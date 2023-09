Ajax gaat vol voor plan van Menno Geelen en haalt clubmensen terug naar Amsterdam

Ajax haalt oud-spelers Siem de Jong, Kelly Zeeman, Daniël de Ridder en Ricardo van Rhijn terug naar de club. Het viertal wordt de eerste lichting in een plan van commercieel directeur Menno Geelen. Hij wil de komende jaren steeds meer oud-Ajacieden naar de Johan Cruijff ArenA halen.

De Jong, Zeeman, De Ridder en Van Rhijn hebben voor twee jaar getekend bij Ajax. Geelen vindt het een goede stap dat er bekende gezichten rond gaan lopen bij de club. "Directie, RvC, clubmensen en onze achterban; we vinden het allemaal belangrijk dat er oud-Ajacieden rondlopen bij de club. Op de Toekomst zijn meerdere oud-spelers actief maar we willen deze ook graag buiten het veld bij Ajax betrekken. Ik heb zelf gemerkt hoe fijn het werken is geweest met Edwin van der Sar", vertelt Geelen op de website van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Via de clubkanalen laat Ajax ook weten dat deze ontwikkeling binnen de club goed past binnen de filosofie van clubicoon Johan Cruijff. "Volledig", aldus Geelen. "Er zijn veel oud-spelers die kiezen voor een functie op het veld, maar dit viertal wil onderzoeken of ze zich juist buiten het veld willen ontwikkelen. We willen hen goed op weg helpen in hun werkzame leven en tegelijkertijd in het belang van de club gebruikmaken van hun sportieve Ajax-achtergrond. Ik denk dat dit programma typisch Ajax is."

De Jong speelde in totaal negen seizoenen in het eerste elftal van Ajax. Hij kijkt er naar uit om de andere kant van de club beter te leren kennen. "Ik volg al een tijd met grote interesse wat Ajax allemaal doet buiten het veld. Daar wil ik graag aan bijdragen. Er lopen op de club veel mensen rond met een brede opleidingsachtergrond en indrukwekkende ervaring, daar kan ik veel van leren." Zeeman (2013-2022), De Ridder (1995-2005) en Van Rhijn (2002-2016) liepen ook jarenlang rond bij de Amsterdamse grootmacht.