Ajax had Mislintat tegen zichzelf in bescherming moeten nemen

Het is onrustig bij Ajax. De seizoensstart is verre van goed. Trainer Maurice Steijn liet zich indirect ontvallen niet tevreden te zijn over alle nieuwe spelers en directeur voetbalzaken Sven Mislintat krijgt vanuit alle kanten directe kritiek. Ajax had hem op een andere manier binnen de club moeten brengen. Dat was voor alle partijen de beste oplossing geweest.

Ajax heeft de sleutels in handen gelegd van Mislintat. Wie dat een jaar geleden had gezegd, was voor gek verklaard. Zonder ook maar iets van DNA van de club, kreeg hij plots de complete technische leiding. Normaliter moet je daarvoor Cruijff in je paspoort hebben staan bij Ajax. Doordat ook Edwin van der Sar uiteindelijk vertrok als algemeen directeur, lijkt de data-Duitser compleet vrij spel te hebben, terwijl dat ook in zijn eigen nadeel is. Een vleugje Mislintat was veel beter geweest.

Hoe groot de namen van de technische leiding in het verleden bij Ajax ook waren, er moest schoon schip worden gemaakt na een matig jaar bij Ajax. En hoewel men in Amsterdam nooit eerder voor deze koers koos, hoeft dat niet te betekenen dat het per se fout is. Maar in de Johan Cruijff ArenA was tot deze zomer een verleden bij Ajax, het kennen van de club of contacten met insiders een noodzaak om je überhaupt binnen te laten. Bij PSV had het wellicht gekund, zoiets gebeurde met Roger Schmidt in de lightversie. Feyenoord had het zeker een aantal jaar geleden op zo'n manier kunnen doen. Maar Ajax dat alles uit handen geeft aan een onbekende Duitser?

Gezien alle ontwikkelingen in de voetballerij is een pas op de traditionele plaats van Ajax niet gek. Er hoeft niet altijd naar Sjaak Swart geluisterd te worden als het gaat om voetbalinhoudelijke zaken. Vernieuwing in de voetballerij is zeker niet altijd slecht, hoe groot de weerstand soms ook is. Maar dat Ajax alles uit handen liet vallen om Mislintat – van wie Mister Ajax vermoedelijk nog nooit had gehoord – een mandaat voor bijna alles te geven, is zeer opmerkelijk.

Voorganger Marc Overmars had in de vorm van Erik ten Hag altijd een zeer stevig klankbord, ondanks dat hij al bijna tien jaar in zijn rol bij Ajax werkte, een verleden als speler had in Amsterdam en ervaring op had gedaan in het bedrijfsleven. Wilde een van beiden een speler niet, ging er streep doorheen. Natuurlijk hóéf je 'overperformer' Steijn zoveel inspraak niet te geven, maar de oefenmeester is als coach relatief meer ervaren dan Mislintat als directeur voetbalzaken. Iemand die zich, onder de top, in Nederland goed had bewezen. En het is een eerste motie van wantrouwen richting je zelf aangestelde trainer.

Geen inspraak van de coach. Geen algemeen directeur die je terloops nog eens iets technisch kunt vragen. Geen Ajax-verleden. Relatief weinig contact met de scouting. De Amsterdammers hadden tot een jaar geleden een succesvol en herkenbaar transferbeleid, ondanks het mindere laatste (half) jaar en het feit dat de functie van Overmars nooit echt lekker was ingevuld.

Vleugje Mislintat is genoeg

Wat was er mis mee om Mislintat binnen te halen, zonder direct alles op zijn bordje neer te leggen? Met zijn diamantenogen had hij spelers kunnen aandragen, waarvan de beste naar Ajax zouden komen. De betere helft of misschien wel de beste drie van het vreemdelingenlegioen dat deze zomer aangetrokken is. Spelers zoals Sutalo, zou trainer Steijn denken. Gemengd met bekende spelers uit de Ajax-scouting, wellicht een routinier met een verleden in Amsterdam, aangevuld met voldoende perspectief voor de eigen talenten.

Ter bescherming van iedereen. Mislintat wordt dan ook in zijn kracht gebruikt, maar als het misgaat, ligt niet alle verantwoordelijkheid direct bij hem. Als ze bij Ajax écht met hem verder willen, was dat een veiligere route om hem ook enigszins te beschermen. Het Ajax-DNA was dan niet als sneeuw voor de zon verdwenen en de club zou een herkenbaar gezicht houden. Ajax kon kijken of de filosofie van Mislintat paste bij de club en of spelers van Mislintat aan het gewenste niveau voldoen. Staan na een jaar alle seinen op groen? Dán had je Mislintat wellicht de vrije(re) hand kunnen geven.

Nu is het na drie wedstrijden al zeer onrustig bij Ajax. Geen herkenbaar gezicht. Veel vraagtekens. Aangetrokken spelers die misschien ook wel zelf opgeleid hadden kunnen worden. Ontevreden talenten. Dat is absoluut geen stabiele basis voor een goed seizoen. Een vleugje Mislintat was voor alle partijen het beste geweest. Voor zowel de korte als de lange termijn. Want het moet wel snel omslaan, wil Ajax nog een succesvol seizoen kunnen draaien. En als dat niet gebeurt, zullen alle pijlen meteen op Mislintat worden geschoten.

En Steijn? Een onhandig interview, ja. Misschien ook wel van irritatie. Mislintat kwam wel erg laat met kwalitatieve spelers op de proppen, vrijwel allemaal na de voorbereiding. Concurrent PSV had ze al bijna twee maanden in huis en kent de perfecte seizoensstart. Als je dan ook nog eens amper Engels sprekende spelers krijgt, van wie sommigen een lager instapniveau hebben dan je had gehoopt, is de irritatie toch best begrijpelijk? Als de voortekenen niet bedriegen, wordt het niet de laatste keer met irritatie in Amsterdam.