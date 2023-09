Ajax pakte niet door op transfermarkt: 'Hij had voor ons als Kevin De Bruyne kunnen zijn'

Ajax heeft deze zomer besloten om geen werk te maken van de transfer van Eduard Spertsyan. De 23-jarige middenvelder stond op het verlanglijstje van de Amsterdammers, maar bleef vooralsnog bij zijn club FK Krasnodar. De reden voor de terughoudende rol van Ajax is duidelijk.

In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad geeft technisch directeur Sven Mislintat tekst en uitleg bij de transferzomer. Er was veel te doen rond de naam van Spertsyan. Het feit dat de middenvelder in Rusland voetbalt, gaf de doorslag voor Ajax. De beleidsmakers van Ajax zien transfers met Russen als het sponsoren van dat land. "We hebben de afgelopen maanden bijna dagelijks constant met iedereen over allerlei zaken overleg gehad. Als er te veel discussie is, dan moet zoiets gewoon niet doorgaan", aldus Mislintat.

Spertsyan had volgens Mislintat een belangrijke speler voor Ajax kunnen worden. De interesse in de international van Armenië steekt hij dan ook niet onder stoelen of banken. De veelbesproken Duitser maakt in gesprek met het AD een opvallende vergelijking. "Hij is een fantastische speler. Hij was voor ons een speler geweest zoals Kevin De Bruyne dat voor Manchester City is. Maar het is niet doorgegaan", aldus een enigszins teleurgestelde technisch directeur. Spertsyan bleef deze zomer vooralsnog bij Krasnodar.

Mislintat kende, ondanks dat Spertsyan dus niet kwam, toch een drukke transferzomer. Hij haalde Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk naar Amsterdam. Ajax nam tegelijkertijd afscheid van basisspelers als Mohammed Kudus, Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Davy Klaassen. Ook Jorge Sánchez, Francisco Conceição, Mohamed Daramy en Calvin Bassey vertrokken.