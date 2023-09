'Ajax weigert eisenpakket van AZ; plakbandconstructie tot maart'

Ajax hoeft niet te rekenen op een vroegere startdatum voor Alex Kroes. De nieuwe algemeen directeur begint op 15 maart en volgens het Algemeen Dagblad maakt Ajax geen plannen om zijn aanstelling naar voren te halen.

Ook Kroes zelf gaat ervan uit dat hij pas in maart aan de slag gaat in de Johan Cruijff ArenA. Hij zou een wereldreis hebben voorbereid voor begin 2024. Ajax zou in het verleden wel pogingen hebben gedaan om Kroes eerder te verwelkomen, maar AZ wilde 'een pakket aan toekomstige afspraken' - geen mljoenensom - om het concurrentiebeding te laten vallen. "Daarmee wil AZ, uit ervaring ook, voorkomen dat de concurrent bijvoorbeeld met personeel aan de haal gaat", schrijft het AD.

Ajax ging er niet mee akkoord en moet dus nog wachten op de langverwachte opvolger van Edwin van der Sar. Volgens het AD is de kans groot dat Ajax eventuele uitgaande transfers in de winter intern zal opvangen. "Daar broedt de directie de komende weken op. Veel smaken om de honneurs van de ontslagen Mislintat waar te nemen, heeft de clubleiding daarbij niet." Klaas-Jan Huntelaar en hoofdscout Kelvin de Lang zouden via een ‘plakbandconstructie’ de taken van Mislintat tijdelijk kunnen waarnemen.

De berichtgeving van het AD wijkt af van een claim die Valentijn Driessen eerder op de maandag deed. Volgens de journalist van De Telegraaf wil AZ financiële compensatie voor het voortijdig afgebroken coronaseizoen, toen Ajax werd uitgeroepen tot nummer één van de competitie.