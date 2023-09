Amsterdam vreest nieuwe ongeregeldheden: gebied rond Johan Cruijff ArenA aangewezen als veiligheidsrisicogebied

De vrees bestaat dat het woensdagmiddag rond het restant van de afgelopen zondag gestaakte Klassieker tussen Ajax en Feyenoord opnieuw uit de hand loopt buiten de Johan Cruijff ArenA. De harde kern van Ajax plaatste dinsdagavond nog een onheilspellend bericht op sociale media. De gemeente Amsterdam neemt het zekere voor het onzekere en heeft het gebied rond het stadion aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

De KNVB maakte maandagmiddag bekend dat het restant van de kraker tussen Ajax en Feyenoord woensdag vanaf 14.00 uur wordt afgewerkt. De Klassieker werd een dag eerder in de tweede helft definitief gestaakt nadat er voor een tweede keer vuurwerk op het veld was gegooid. Buiten het stadion liep het vervolgens compleet uit de hand. Zo werd de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA bestormd. De harde kern van Ajax heeft het gehad met de huidige situatie in Amsterdam en eist dat er in navolging van Sven Mislintat nóg meer koppen gaan rollen.

Die eis herhaalde het dinsdagavond in een bericht op sociale media, waarin ook te lezen valt dat het zich woensdagmiddag om 13.00 uur verzamelt bij de Johan Cruijff ArenA. Wat precies de bedoeling is, is op dit moment nog onduidelijk. De gemeente Amsterdam vreest dat er evenals afgelopen zondag ongeregeldheden ontstaan. Daarom heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie besloten om het gebied rond het stadion aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Dat leert Vandaag Inside uit navraag bij de gemeente. Dit betekent dat iedereen in het gebied gefouilleerd én gecontroleerd kan worden op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk of wapens. Dit geldt vanaf 12.00 uur.

Volgens De Telegraaf staan bij de hoofdingang bussen van de Mobiele Eenheid (ME) klaar. Daarnaast rijden er rondom het stadion veel bussen van de politie. Veel winkels in het gebied zijn 'gewoon' open, maar de Ajax Fanshop heeft besloten de deuren dicht te houden.