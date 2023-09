Anderlecht verrast met komst vervanger van Bart Verbruggen

De Belgische topclub Anderlecht heeft een verrassende vervanger voor Bart Verbruggen (21) aangetrokken. De Nederlandse doelman werd deze zomer weggekocht door Brighton, zijn plek onder de lat zal mogelijk gaan worden ingenomen door de zeer ervaren Deen Kasper Schmeichel (36).

In de eerste zes competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen werd het doel van de club uit Brussel verdedigd door de Fransman Maxime Dupé, die in de zomer transfervrij overkwam van Toulouse. In de persoon van Schmeichel voegt Anderlecht nu echter nóg een doelman afkomstig uit de Ligue 1 toe aan het keepersbestand: de Deen zat zonder club sinds zijn vertrek bij OGC Nice, eerder deze zomer.

Met Schmeichel krijgt Dupé zoals gezegd een zeer ervaren concurrent. De zoon van Manchester United-legende Peter Schmeichel heeft 91 interlands voor de Deense nationale ploeg achter zijn naam en keepte - net als zijn beroemde vader - het overgrote deel van zijn loopbaan in Engeland. Hoogtepunt daarin was de landstitel die hij verrassend op zijn naam schreef met Leicester City in het seizoen 2015-16. In totaal speelde hij bijna driehonderd wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland.

Bij Anderlecht tekent Schmeichel een contract voor één seizoen, met een optie voor een extra jaar. "Ik ben opgetogen over het project waar Anderlecht mee bezig is", zegt de keeper op de clubsite. "Dit is een enorme club en voormalige ploeggenoten hebben altijd warm over deze club gesproken. Hier wil ik graag deel van uitmaken." Met die opmerking doelt Schmeichel mogelijk op Kasper Dolberg; de oud-Ajacied die hij kent van de Deense nationale ploeg die afgelopen zomer eveneens tekende bij Paars-Wit.