'App-bericht Steijn aan Mislintat lekt uit: trainer drong wél aan op veelbesproken transfer'

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft op Deadline Day tóch bij Sven Mislintat aangedrongen op de komst van linksback . Dat claimt twitteraar Klerry Hunstra (eerder actief onder het pseudoniem Gerjan Hamstelaar) althans. De persoon achter het account schrijft op X dat hij 'het originele bericht' van Steijn aan de toenmalige directeur voetbalzaken in zijn bezit heeft.

Over de komst van de Kroaat Sosa, die voor acht miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart, is een hoop te doen in Amsterdam. De Kroatisch international zou op aandringen van de inmiddels ontslagen Mislintat zijn bijgestaan door zaakwaarnemer Arthur Beck in plaats van zijn vaste agentschap CAA Stellar. Beck is op zijn beurt weer aandeelhouder in het bedrijf Matchmetrics, waarvan Mislintat oprichter en grootaandeelhouder is. Er was dan ook mogelijk sprake van belangenverstrengeling, wat bij een beursgenoteerd bedrijf als Ajax in het bijzonder uit den boze is. Inmiddels loopt een onderzoek door een externe forensische accountant naar de transfer van Sosa én de andere deals die Mislintat in zijn 128 dagen durende dienstverband bij Ajax sloot.

Daarnaast zou Steijn op de slotdag van de transferperiode juist hebben aangedrongen op de komst van een andere linksback, die zijn sporen in Amsterdam al lang en breed verdiend heeft: Nicolás Tagliafico. Uit het X-bericht van Hunstra komt echter een heel ander beeld naar voren: "Kort na de persconferentie van Ajax - Ludogorets (0-1) vraagt Steijn aan Sven per app of de komst van Sosa nog mogelijk is. Hij draagt de vrijgekomen salarissen van Klaassen/Chico (Francisco Conceiçao, red.) aan en vindt dat hij met Hato en Ávila maar 2 goede opties voor LCV/LV heeft", zo schrijft hij.

De laatste opmerking zou betekenen dat Steijn op dat moment al weinig vertrouwen meer had in Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine. Eerstgenoemde vertrok inmiddels uit Amsterdam: Wijndal wordt dit seizoen verhuurd aan het Antwerp FC van trainer Mark van Bommel. Salah-Eddine kwam in de verloren Klassieker tegen Feyenoord (0-4) nog wel als invaller voor Sosa binnen de lijnen.

Hunstra deelt bovendien een pluim uit aan VI-journalist Tim van Duijn. Die schreef op 22 september op X dat Sosa 'inderdaad uit de koker van Mislintat' was gekomen, maar eveneens dat Steijn bij de Duitser zou hebben aangedrongen op zijn komst. Met zijn tweet zat Van Duijn in de woorden van Hunstra 'op het goede spoor'.