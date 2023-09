'Armlastig Barcelona denkt aan 'buitenkansje' Matthijs de Ligt'

FC Barcelona zou weleens kunnen gaan profiteren van de situatie van (23) bij Bayern München. Onder trainer Thomas Tuchel moet de Nederlandse verdediger de afgelopen weken genoegen nemen met een bijrol, waardoor de financieel geplaagde Catalanen in de oud-Ajacied een 'buitenkansje' zouden zien.

Op de slotdag van de afgelopen transferperiode wist Barcelona de twee Joãos, Félix en Cancelo, aan te trekken. Beiden waren - niet onvergelijkbaar met de situatie van De Ligt - op een zijspoor geraakt bij hun respectievelijke werkgevers Atlético Madrid en Manchester City. Omdat de tijd van grote transfersommen uitgeven voorlopig niet lijkt terug te keren in Barcelona, vormden beide Portugese internationals een buitenkansje voor de regerend kampioen van Spanje.

De Ligt is één van de zes spelers die door Mundo Deportivo wordt genoemd als potentiële toekomstige versterking voor de Catalanen. "Op zijn negentiende was hij de meest begeerde centrale verdediger toen hij leiding gaf aan een geweldig Ajax", schrijft de sportkrant. Van dat team maakte Frenkie de Jong uiteindelijk de overstap naar Barcelona, vier jaar later zou De Ligt hem dus kunnen volgen.

Daarnaast noemt de krant twee spelers van Manchester United die mogelijk interessant kunnen zijn voor Barcelona: Jadon Sancho en Anthony Martial. Eerstgenoemde lijkt het voorlopig helemaal te hebben verbruid bij trainer Erik ten Hag en traint momenteel niet eens meer mee met de selectie. Martial, die dinsdag nog scoorde in het League Cup-duel met Crystal Palace, is komende zomer transfervrij, net als Nico Williams (Athletic Club) en Jorginho (Arsenal). Kai Havertz (Arsenal) zou het zesde 'buitenkansje' kunnen zijn; hij kwam afgelopen zomer over van Chelsea maar weet voorlopig niet te imponeren namens The Gunners.