Arne Slot heeft bij Feyenoord wel, wat 'straatvechter' Maurice Steijn bij Ajax niet heeft

Arne Slot heeft bij Feyenoord zeker wel inspraak in het transferbeleid. Waar recentelijk naar buiten kwam dat Maurice Steijn bij Ajax amper betrokken is geweest bij de vele aanwinsten, is dat in Rotterdam-Zuid heel anders. Bij Sparta Rotterdam had Steijn ook heel veel invloed.

“Arne Slot is meer dan capabel”, glimlachte Dennis te Kloese bij Goedemorgen Eredivisie. “We maken gebruik van de kwaliteit van Arne. De communicatie met de technische staf is heel goed. En dat moet je zo goed mogelijk houden.” Vervolgens gaf Te Kloese inzicht in hoe een transfer tot stand komt bij Feyenoord.

“Het was overduidelijk dat Orkun Kökcü weg zou gaan en dat er interesse was in Lutsharel Geertruida”, vervolgde Te Kloese, die een lijst maakt met potentiële vervangers. “Die leggen we aan de achterkant klaar voor de technische staf. Dan zijn er opties in de markt en dan moet je de markt goed kennen. We hebben een scoutingsapparaat met veel mensen. Er zit vandaag ook weer iemand in Japan, volgende week iemand in Zuid-Amerika.”

Ook bij Sparta Rotterdam had Steijn een veto als het gaat om inkomende transfers. En dat is niet ongebruikelijk. “Als een trainer het echt niet zitten, is dat een no go. Maar het gaat om communicatie”, vertelde technisch directeur Gerard Nijkamp. “Je werkt samen ergens naar toe, maar aan het eind van de dag weet iedereen wel wie de klap erop moet geven. Dat is de technisch directeur, althans vanuit de directie.”

Of Nijkamp zich zorgen maakt over de naar Ajax vertrokken coach? “Ik maak me niet zo snel zorgen. Maurice Steijn weet precies waar hij mee bezig is. Maar hij is een straatvechter en dat zal hij wel laten merken binnen de organisatie. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat hij hier bovenuit komt.”

Dat er bij Ajax totaal geen samenwerking is, ziet Mario Been wel als serieus probleem voor de Amsterdammers. “Ajax is stuurloos, waar Feyenoord en Sparta Rotterdam het wel goed voor elkaar hebben. Bij Ajax is er één man die alles kan doen qua inkomende transfers”, doelde hij op directeur voetbalzaken Mislintat. “Dat is het grote probleem.”