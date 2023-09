Arne Slot kan glimlach niet onderdrukken na vraag van Hans Kraay junior

Feyenoord-trainer Arne Slot kan leven met de favorietenrol die zijn elftal krijgt toebedeeld voorafgaand aan De Klassieker tegen Ajax. In gesprek met Hans Kraay junior op ESPN waarschuwt de oefenmeester echter: zijn ploeg verspeelde al twee keer dit seizoen punten in een vergelijkbare situatie.

"Bij Ajax staat de druk er vol op, het loopt daar niet lekker. Is het ook een beetje eng dat je zo met je ploeg in de favorietenrol geduwd wordt? Vind je dat ook niet een beetje ongemakkelijk?", wil Kraay weten. Slot hoort het glimlachend aan, maar schiet daarna terug in zijn voorzichtigheid: "Dat zijn we niet gewend als we naar de ArenA toegaan, dat is duidelijk. Maar wat is de waarde van een favorietenrol?", vraagt de coach zich hardop af.

"We waren thuis tegen Fortuna thuis favoriet, we waren uit bij Sparta favoriet", vervolgt Slot. "Maar ja: om uiteenlopende redenen weten we daar ook niet te winnen." In de eerste wedstrijd van het seizoen speelde Feyenoord, dat lange tijd met tien man speelde na een rode kaart van Bart Nieuwkoop, met 0-0 gelijk tegen de Limburgers. In de stadsderby tegen Sparta redde Leo Sauer in blessuretijd een punt voor de regerend kampioen, door de 2-2 aan te laten tekenen.

Ivanusec

In Amsterdam moet Slot het stellen zonder aanwinst Luka Ivanusec, die geblesseerd uitviel in het Champions League-duel met Celtic. De herstelperiode zou echter kunnen meevallen: "Als je door je enkel gaat dan ben je er even uit. Nee, het is niet afgescheurd, maar wel een lichte verrekking. We hopen dat hij zo snel mogelijk terug is op het trainingsveld. Stiekem hebben we een klein beetje hoop dat hij voor de interlandperiode nog wel inzetbaar is."