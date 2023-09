Arne Slot maakt einde aan twijfels en bevestigt wie bij Feyenoord in de spits start tegen Celtic

begint dinsdagavond in de spits bij Feyenoord in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Celtic. De huurling huurling van Newcastle United vervangt de geschorste Santiago Giménez. Feyenoord-trainer Arne Slot hoopt dat zijn ploeg met Minteh in de punt van de aanval de ruimtes achter de Celtic-defensie kan benutten.

“Minteh start in de spits”, bevestigde Slot zojuist voor de camera van RTL7. De afgelopen dagen was het al de verwachting dat de rappe aanvaller in de punt zou staan, maar de keuze had ook nog op Igor Paixão kunnen vallen. De Braziliaan begint tegen Celtic echter vanaf zijn vertrouwde positie op de rechterflank. De aanvallers krijgen van Slot wel de vrijheid om van positie te wisselen. “We hebben natuurlijk de mogelijkheid om het anders in te vullen. Met Ivanusec of Paixão. Maar we houden zoveel mogelijk onze vastigheid.”

Het gemis van Giménez - die wegens een rode kaart in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma in het afgelopen seizoen de eerste twee groepsduels in de Champions League moet missen - zal zich ongetwijfeld op de een of andere manier doen voelen bij Feyenoord. De Rotterdammers kunnen bovendien niet beschikken over Ayase Ueda. De Japanner had normaal gesproken Giménez vervangen, maar keerde vorige week geblesseerd terug van interlandverplichtingen met de nationale ploeg. Slot denkt met Minteh echter een gevaarlijk wapen in huis te hebben. “We hopen ook stiekem een beetje op de snelheid van Minteh ten opzichte van de twee centrale verdedigers, die wel groot en sterk zijn. Máár de analyse leek aan te tonen dat ze met ruimte in de rug nog weleens een uitdaging hebben.”

De ontmoeting tussen Feyenoord en Celtic begint om 21.00 uur en is live te volgen op onze site.