Arno Vermeulen vindt uitspraak van Maurice Steijn na Twente - Ajax ‘niet zo sterk’

Arno Vermeulen is niet bepaald onder de indruk van de uitspraken van Maurice Steijn. De Ajax-trainer gaf na afloop van het debacle tegen FC Twente (3-1 nederlaag) tekst en uitleg over de wedstrijd, maar deed dat volgens Vermeulen niet hoogstaand. Tijdens Studio Voetbal geeft de analist zijn mening over het interview.

Steijn werd na afloop geïnterviewd door ESPN. “Volgens mij heeft dit niks met tactiek te maken. Voor mijn gevoel heeft dit gewoon te maken met het niet winnen van duels, te naïef zijn en het niet scherp zijn. Voor mij zijn dat allemaal basisdingen. Als die dingen kloppen, klopt het tactische verhaal ook meestal", sprak de oefenmeester.

Vermeulen gaat vervolgens in op de woorden. “Dit zijn nou de teksten die je ook hoort op derde divisie-niveau. Dat zegt eigenlijk helemaal niks. Het is veel te clichématig. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor een tactiek, en het klopt dat ze overal te laat komen met druk zetten. Maar dan moet je als trainer eigenlijk zeggen dat je gefaald hebt met het tactische plan”, begint de analist.

“Door zoals nu te zeggen dat het niet agressief genoeg was, leg je het probleem bij een ander neer. Dat was niet zo’n hele sterke quote. Het is natuurlijk ook nog de vraag of hij tactisch goed genoeg is. Bij dit soort wedstrijden vallen ze nog door de mand, en daar is hij verantwoordelijk voor”, sluit Vermeulen af.