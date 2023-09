Arnold Bruggink keek ogen uit bij uitduel FC Twente: 'Dat was echt haat. Agressie.'

Nadat hij de voetbalwereld jarenlang als analist van ESPN had becommentarieerd, trad Arnold Bruggink (46) afgelopen zomer aan als technisch directeur bij FC Twente. In zijn eerste maanden genoot hij het meest van één specifieke wedstrijd: Hammarby-uit.

Op 3 augustus reisden de Tukkers af naar Zweden om de return te spelen in de tweede voorronde van de Conference League. Tegen de Scandinaviërs moest het elftal van de nieuwe trainer Joseph Oosting de nipte 1-0 thuiszege over de streep zien te trekken. Dat zou uiteindelijk lukken: door een treffer van Sem Steijn speelde Twente met 1-1 gelijk.

"Dat we daar gelijk hebben gespeeld en door zijn gegaan, vind ik echt bijzonder", zegt de td zes weken later in gesprek met Voetbal International. Bruggink is nog altijd onder de indruk van de intense sfeer in Stockholm: "Ik heb aardig wat stadions gezien, maar zoiets heb ik zelden meegemaakt", aldus Bruggink. Na het uitschakelen van Hammarby trok Twente vervolgens naar Turkije waar Fenerbahçe met een 5-1 thuiszege de basis legde voor de uitschakeling van de Enschedeërs: "Fenerbahçe-uit was mooi, intens, het publiek erbovenop. Wat je wilt als speler. Maar Hammarby was echt haat. Agressie."

Hachelijk moment

Voor de wedstrijd in Stockholm beleefden Bruggink en zijn Twente-collega's Jan Streuer en Rob Boudrie nog een hachelijk moment: "Wij hadden geluncht met mensen van Hammarby, daarna moesten we 25 meter lopen. Stond er meteen een supporter voor onze neus. Hij bleef maar razen tegen Jan, Rob en mij. Schreeuwen, op de grond spugen", beschrijft de oud-middenvelder. Gelukkig kwam er hulp van een oude bekende: "Kennedy Bakircioglu was ook bij die lunch geweest en liep net weg. Ik riep hem erbij. Kennedy is een held daar. Hij had meteen in de gaten wat er aan de hand was en sprong ertussen. Toen zijn wij gauw in onze auto gestapt."